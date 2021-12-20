Перед сильними заморозками Україну продовжать атакувати сильні дощі упереміш з мокрим снігом - температура поступово продовжить опускатися у всіх областях.

Як пише Politeka.net, в Укргідрометцентрі оновили прогноз на кінець грудня. Новий тиждень в Україні почнеться з поступового похолодання і дощів. Опади очікуються у всіх регіонах, крім Одеської області. У більшості регіонів буде дощ з мокрим снігом, але в деяких західних областях очікується сніг.

У південних областях у понеділок буде 2-4 градуси, а в центральних регіонах температура опуститься до 1..-2 градусів. Такий же температурний режим очікується в східних областях, крім Запорізької області. Там стовпчики термометра покажуть 2-4 градуси.

Найхолодніше 20 грудня буде на Заході. Вдень там очікується близько 0..-2 градуси, а вночі в окремих областях похолодає до -4 градусів. Практично у всіх західних регіонах в понеділок очікується сильний сніг, який буде підтримуватися мінусовою температурою.

Додамо, що за кілька днів в Україну прийде сильне похолодання. В окремих областях температура опуститься до 13-15 градусів. Морози атакуватимуть Україну як вдень, так і вночі.

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