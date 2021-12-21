В Украину во вторник, 21 декабря, придет существенное похолодание, метеорологи предупредили об опасности.

Как пишет Politeka.net, на официальном сайте Украинского гидрометеорологического центра сообщили, что завтра, 21 декабря, погода в Украине будет морозной со снегопадами и сильным гололедом на дорогах.

В связи с гололедицей объявлен первый уровень опасности (желтый).

Во вторник, 21 декабря, в Украине существенно похолодает. Ночью ожидаются морозы до -12 градусов, а днем по всей стране столбики термометров покажут от -1 до -8 градусов. Холоднее всего будет в западных и северных областях.

Также по всей территории страны ожидается снег.

В связи со снегопадами и вьюгами, в горах Ивано-Франковской, Львовской областей и на высокогорье Закарпатской области удержится значительная снеговластная опасность (3 уровень).

Погода в Киеве не будет существенно отличаться от общей картины. В ночь с 20 на 21 декабря в столицу придет существенное похолодание. Температура воздуха опустится до −9-11 градусов Цельсия, на дорогах ожидается гололед. Также метеорологи прогнозируют небольшой снег.

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