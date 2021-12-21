Как пишет Politeka.net, на официальном сайте Украинского гидрометеорологического центра сообщили, что завтра, 21 декабря, погода в Украине будет морозной со снегопадами и сильным гололедом на дорогах.
В связи с гололедицей объявлен первый уровень опасности (желтый).
Во вторник, 21 декабря, в Украине существенно похолодает. Ночью ожидаются морозы до -12 градусов, а днем по всей стране столбики термометров покажут от -1 до -8 градусов. Холоднее всего будет в западных и северных областях.
Также по всей территории страны ожидается снег.
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В связи со снегопадами и вьюгами, в горах Ивано-Франковской, Львовской областей и на высокогорье Закарпатской области удержится значительная снеговластная опасность (3 уровень).
Погода в Киеве не будет существенно отличаться от общей картины. В ночь с 20 на 21 декабря в столицу придет существенное похолодание. Температура воздуха опустится до −9-11 градусов Цельсия, на дорогах ожидается гололед. Также метеорологи прогнозируют небольшой снег.
Ранее Politeka писала, что снегопады атакуют Киев, температура продолжит падать: когда ждать морозов до -13.
Напомним, что дожди с мокрым снегом нарушат покой украинцев, погода резко ухудшится: где ждать похолодания.
А еще Politeka сообщала, что резкое ухудшение погоды в Украине, спасатели срочно предупредили об угрозе: метели и не только.