Проходження пробного ЗНО-2022, покликаного ознайомити учасників з процедурою в цілому, з'ясувати свій рівень знань і знизити градус стресу перед основною сесією, є платною послугою.

Як повідомляється на сайті Українського центру оцінювання якості освіти, регіональні центри визначилися з вартістю пробного ЗНО-2022. Ціна відрізняється по регіонах і коливається в межах від 213 до 309 гривень.

Названа причина, чому існують відмінності у вартості: на ціну впливає друк необхідних матеріалів та їх доставка в той чи інший регіон, а також прогнозована кількість тестувань.

Нагадаємо, реєстрація для участі у пробному ЗНО-2022 стартує 5 січня і триватиме до 22 січня. Зробити це можна на сайті відповідного регіонального центру оцінки якості освіти.

Тестування триватиме два дні: 19 березня учасники можуть випробувати свої сили в українській мові, українській мові та літературі, а 26 березня - з інших предметів.

Організатори уточнюють, в день проведення пробного ЗНО-2022 кожен зареєстрований учасник може скласти тест тільки з одного навчального предмета.

Результати тестування з української мови, української мови та літератури будуть оприлюднені на інформаційних сторінках учасників 25 березня, з інших предметів – 1 квітня.

Важливо! Реєстрація для проходження пробного ЗНО не передбачає автоматичної реєстрації для участі в основній сесії, а результати такого тестування не будуть зараховані як оцінки за державну підсумкову атестацію та не зможуть бути використані для вступу до вузу.

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