Інцидент стався в Закрпатській області. Медики кажуть, що це унікальний випадок і, можливо, перший в Україні. Хлопчик народився з вагою 2,5 кілограма і зростом 49 см. Враховуючи малу вагу і ситуацію в цілому, малюк поки знаходиться в обласній дитячій лікарні, де цілодобово чергує неонатолог, йдеться в сюжеті ТСН.
Породіллю після операції перевели в інфекційне відділення, так як вона заразилася коронавірусом. Зараз Бьянка вже вдома.
Раніше сама дівчинка та її 39-річна мама Рита заявляли, що вагітність настала внаслідок зв'язку з підлітком, з яким Бьянка познайомилася, працюючи на звалищі під Києвом. Це виявилося неправдою. Справжній батько малюка - 46-річний вітчим породіллі. Чоловік зараз знаходиться під домашнім арештом, в результаті відносин з неповнолітньою.
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Юна мама зізнається, що їй важко, але вона хоче ростити сина сама.
"Хочу дивитися, як він спить. Я все хочу для нього, але не можу", - каже дівчинка.
Журналісти "Української правди" побували в гостях у сімейства. У невеликому цегляному будинку, оштукатуреному і покритому черепицею, з розкритими іржавими воротами і дерев'яним парканом, живуть сім чоловік, скоро, коли заберуть новонародженого, буде вже вісім, - сама Бьянка, її мати з вітчимом, 19-річний брат, 17-річна сестра та її однорічна дитина, а також 80-річна бабуся.
Новонародженого, до речі, назвали на честь його батька Олександром. Востаннє Бьянка спілкувалася з вітчимом, коли лежала в лікарні, зараз спілкування припинилося.
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