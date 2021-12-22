Роды с помощью кесарева сечения прошли еще месяц назад, но известно о них стало только сейчас. Операция прошла благополучно, и у 11-летней девочки родился здоровый сын.

Инцидент произошел в Закрпатской области. Медики говорят, что это уникальный случай и, возможно, первый в Украине. Мальчик родился с весом 2,5 килограмма и ростом 49 см. Учитывая малый вес и ситуацию в целом, малыш пока находится в Областной детской больнице, где круглосуточно дежурит неонатолог, говорится в сюжете ТСН.

Роженицу после операции перевели в инфекционное отделение, так как она заразилась коронавирусом. Сейчас Бьянка уже дома.

Ранее сама девочка и ее 39-летняя мама Рита заявляли, что беременность наступила вследствие связи с подростком, с которым Бьянка познакомилась, работая на свалке под Киевом. Это оказалось неправдой. Настоящий отец малыша - 46-летний отчим роженицы. Мужчина сейчас находится под домашним арестом, в результате отношений с несовершеннолетней.

Юная мама признается, что ей тяжело, но она хочет ростить сына сама.

"Хочу смотреть, как он спит. Я все хочу для него, но не могу", - говорит девочка.

Журналисты "Украинской правды" побывали в гостях у семейства. В небольшом кирпичном доме, оштукатуренном и покрытом черепицей, с распахнутыми ржавыми воротами и деревянным забором, живут семь человек, скоро, когда заберут новорожденного, будет уже восемь, - сама Бьянка, ее мать с отчимом, 19-летний брат, 17-летняя сестра и ее годовалый ребенок, а также 80-летняя бабушка.

Новорожденного, к слову, назвали в честь его отца Александром. В последний раз Бьянка общалась с отчимом, когда лежала в больнице, сейчас общение прекратилось.

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