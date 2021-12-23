За прогнозами британських синоптиків, у 2022 році середня глобальна температура буде більш, ніж на 1°C вище середнього показника доіндустріального періоду.

Як пише Politeka.net, за даними річного прогнозу глобальної температури Метеорологічного бюро Великобританії середня глобальна температура в 2022 році буде від 0,97°C до 1,21°C вище середнього показника доіндустріального періоду (1850-1900).

Зауважимо, що це вже восьмий рік поспіль, коли температура перевищила доіндустріальний рівень на 1°C. Однак, через ефект Ла-Нінья в Тихому океані прогноз глобальної температури на наступний рік дещо нижчий, адже Ла-Нінья має тимчасовий ефект охолодження на середню глобальну температуру.

"Однак цілком імовірно, що в 2022 році температура буде вище на 1,0°C, і, отже, продовжиться серія найтепліших років для глобальної температури з 1850 року", - сказав вчений з Метеорологічного бюро.

Зауважимо, що завідувачка відділу метеорології та кліматології Українського гідрометеорологічного інституту Віра Балабух повідомила, що січень та лютий у 2022 році в Україні будуть холоднішими за грудень, але теплішими, якщо порівнювати із минулими роками. Так, температура повітря може бути на два-три градуси вищою, ніж за останні 30 років.

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