По прогнозам британских синоптиков, в 2022 году средняя глобальная температура будет более, чем на 1°C выше среднего показателя доиндустриального периода.

Как пишет Politeka.net, по данным годового прогноза глобальной температуры Метеорологического бюро Великобритании средняя глобальная температура в 2022 году будет от 0,97°C до 1,21°C выше среднего показателя доиндустриального периода (1850-1900).

Заметим, что это уже восьмой год подряд, когда температура превысила доиндустриальный уровень на 1°C. Однако из-за эффекта Ла-Нинья в Тихом океане прогноз глобальной температуры на следующий год несколько ниже, ведь Ла-Нинья имеет временный эффект охлаждения на среднюю глобальную температуру.

"Однако вполне вероятно, что в 2022 году температура будет выше 1,0°C, и, следовательно, продолжится серия самых теплых лет для глобальной температуры с 1850 года", - сказал ученый из Метеорологического бюро.

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