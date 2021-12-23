Зима розійдеться не на жарт, обрушивши на українців справжні морози - такої низької температури не було в Україні досить давно.

Як передає Politeka.net, свіжий прогноз погоди опублікували на сайті Укргідрометцентру. У четвер, 23 грудня, мінусова температура очікується у всіх без винятку областях.

Найхолодніше буде в східних регіонах, де вночі температура опуститься до -19 градусів. Вдень очікується до -7..-10 градусів. Ближче до центральних областей почне теплішати, але не набагато. У Центрі в четвер очікується -5..-9 градусів. При цьому вночі похолодає до -14..-17 градусів.

У південних регіонах теж буде морозно, але тепліше, ніж на Сході. Вдень там буде -2..-5 градусів, а вночі температура опуститься до -8..-11 градусів. У західних областях теж буде досить комфортна зима - вдень очікується близько -3..-6 градусів, а вночі температура опуститься до -8..-12 градусів.

Відзначимо, що вже в п'ятницю на Україну обрушиться сніг. При цьому морози трохи спадуть.

Нагадаємо, що мороз атакує з новою силою: до скількох опуститься температура.

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