Прогноз погоди на п'ятницю, 24 грудня, передавати фахівці Укргідрометцентру.
Сніг і мокрий сніг очікується вночі в західних областях, а вдень по всій Україні. У Карпатах місцями значний сніг. На Заході і крайньому півдні країни вдень сніг з дощем.
Згідно з даними погодного радара Ventusky, у деяких областях снігу насипле до одного метра заввишки.
Так, вранці 24 грудня висота снігового покриву досягне 80-87 сантиметрів у західних і північно-західних регіонах, а також у Житомирі, Вінниці та Хмельницькому.
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А вже до вечора на заході країни очікується до 93 сантиметрів снігу.
У зв'язку зі снігопадами та хуртовиною 24 грудня в горах Івано-Франківської, 24 - 25 грудня у високогір'ї Закарпатської областей очікується значна сніголавинна небезпека (3 рівень).
Також українців попередили, що на дорогах місцями можлива ожеледиця.
Вітер у п'ятницю, 24 декадря, Південний, вдень в Україні місцями пориви.
Найхолодніше буде в східній частині, там температура вночі опуститься до -14...-18 градусів морозу, вдень -1...-4 градусів морозу. Найтепліше буде в Західних та Одеській областях вночі -4 ... -9 градусів морозу, вдень 2 ... 4 градуси тепла.
У Київ температура в ніч на п'ятницю буде -11 ... -13 градусів, вдень -1 ... -3 градуси. Вітер очікується зі швидкістю 7-12 м/с.вночі буде сухо, а ось вдень піде сніг.
Нагадаємо, що мороз атакує з новою силою: до скількох опуститься температура.
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