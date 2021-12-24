Українцям запропонували протестувати нові опції в застосунку "Дія" - це можуть зробити ті, у кого є біометричний паспорт.

Про новинки - Photo ID і опитування в "Дії" - повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

За його словами, розробники вирішили спростити українцям життя і придумали таку штуку, як Photo ID - Дія.Підпис - основа багатьох послуг. Це додатковий спосіб авторизації.

"Зараз ми скасовуємо гімнастику для шиї. Під час фотопідтвердження не потрібно крутити головою, коли ви створюєте підпис або підписуєте документ", - уточнив міністр.

Крім того, в "Дії" з'являться опитування, за допомогою яких розробникам стане легше розуміти, що потрібно користувачам і на які помилки звернути увагу.

Щоб стати бета-тестером однієї або відразу двох функцій потрібно зареєструватися і отримати лист з подальшими докладними інструкціями.

Українці вже почали обговорювати ноухау:

"Спасибі за те, що пики корчити не треба. Але ось пальцем підписувати поки не виходить. Може можна якось підписувати ручкою"

"Дуже хочеться, щоб електронний підпис в дія можна було використовувати в заповненні декларації"

"Спасибі за гімнастику))))"

"коли вже нормальне щось з'явиться, типу "зміна реєстрації місця проживання"?"

"Готовий тестувати))) навіть відростив бороду, а в закордоннику фотка без бороди)"

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