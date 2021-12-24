Про це передає Politeka.net, з посиланням на прес-службу НБУ.
Йдеться про серію срібних монет "Козацькі клейноди": набори з чотирьох монет будуть доступні вже 30 грудня. Номінал монет - 40 гривень, маса складе 124,4 грама.
Всього буде випущено 1900 одиниць монет.
"Набір з чотирьох пам'ятних монет присвячений пам'яті про героїчний вік нашої історії, яка для українського народу є невичерпним джерелом національної гідності, волелюбності та державних устремлінь, атрибутам влади – козацьким клейнодам», - йдеться в повідомленні.
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Клейноди Війська Запорозького-прапор, булава, бунчук, печатка, пернач, литаври, сурми, каламар і т.д. При цьому саме гетьманські печатки – невід'ємні атрибути влади гетьманів Григорія Лободи, Богдана Хмельницького, Петра Дорошенка та Івана Скоропадського несуть смисловий акцент набору монет і представляють козацьку добу від її зародження до Сутінків і уособлюють потужні Історичні пласти.
Набори монет доступні в дерев'яних футлярах, так і в кейсах з флоковим покривом в сувенірній упаковці.
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