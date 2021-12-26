Про це пише Politeka.net з посиланням на сайт Українського гідрометцентру.
Вранці 26 грудня на сніголавинній станції Пожежевська біля підніжжя гори Пежижевська, біля найвищої вершини Карпат Говерли висота снігового покриву становить 90-175 см.
У районі станції Плай на гірській долині Боржава на Закарпатті зафіксовано 59-92 см снігу.
А на сніголавинному посту Драгобрат на Закарпатті висота снігового покриву тут сягає 186 см.
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Згідно з прогнозом, 26-27 грудня на високогір'ї Івано-Франківської, у східній частині Закарпатської областей очікуються нові снігопади та хуртовини, у зв'язку з чим оголошено 4-й рівень сніголавинної небезпеки. Висока ймовірність масового сходження середніх і великих лавин.
Крім того, значна сніголавинна небезпека (3 рівень) утримається в горах Львівської та Чернівецької областей та високогір'ї Західної та центральної частини Закарпатської області.
Фахівці рекомендують утриматися від походів на високогір'ї.
Зазначимо, згідно з прогнозами синоптиків, сьогодні сніг очікується і в інших регіонах країни, при цьому на Закарпатті та півдні він буде з дощем. Місцями можливі ожеледь і налипання мокрого снігу. Без опадів буде в північних, Рівненській та Волинській областях.
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