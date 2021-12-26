Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на сайт Украинского гидрометцентра.
Утром 26 декабря на снеголавинной станции Пожежевская у подножия горы Пежижевская, возле самой высокой вершины Карпат Говерлы высота снежного покрова составляет 90-175 см.
В районе станции Плай на горной долине Боржава на Закарпатье зафиксировано 59-92 см снега.
А на снеголавинном посту Драгобрат в Закарпатье высота снежного покрова здесь достигает 186 см.
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Согласно прогнозу, 26-27 декабря на высокогорье Ивано-Франковской, в восточной части Закарпатской областей ожидаются новые снегопады и вьюги, в связи с чем объявлен 4-й уровень снеголавинной опасности. Высока вероятность массового схождения средних и больших лавин.
Кроме того, значительная снеголавинная опасность (3 уровень) удержится в горах Львовской и Черновицкой областей и высокогорье западной и центральной части Закарпатской области.
Специалисты рекомендуют воздержаться от походов на высокогорье.
Отметим, согласно прогнозам синоптиков, сегодня снег ожидается и в других регионах страны, при этом на Закарпатье и юге он будет с дождем. Местами возможны гололед и налипание мокрого снега. Без осадков будет в северных, Ровенской и Волынской областях.
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