Українських студентів у 2022 році чекає значне підвищення стипендій, передбачене затвердженим урядом державним бюджетом.

Підвищення виплат відбудеться вже 1 січня, нагадується у постанові Кабміну, розміщеній на сайті Верховної Ради. На це з бюджету на 2022 рік було виділено додаткове фінансування: сума зросла з 3,9 до 5,14 мільярда гривень.

Для студентів звичайних вузів стипендії зростуть в 1,5 рази – до 2000 гривень. Підвищена Стипендія для цієї категорії учнів становитиме 2550 гривень.

Студенти технікумів, коледжів та ліцеїв отримуватимуть звичайну стипендію у розмірі 1510 гривень, та підвищену – у розмірі 1930 гривень.

Для студентів профтехучилищ виплати зросли в 2,5 рази – до 1250 гривень.

Крім того, зросте розмір академічної стипендії від президента України. Так, для студентів звичайних вузів вона становитиме 4400 гривень, для учнів закладів професійної вищої освіти – 3320 гривень, а для студентів профтехучилищ – 2750 гривень.

Також зростуть соціальні стипендії для дітей-сиріт та дітей з малозабезпечених сімей. Тепер студенти вузів з цих категорій отримуватимуть 1125 гривень, а студенти профтехучилищ – 1425 гривень.

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