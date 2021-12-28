Підвищення виплат відбудеться вже 1 січня, нагадується у постанові Кабміну, розміщеній на сайті Верховної Ради. На це з бюджету на 2022 рік було виділено додаткове фінансування: сума зросла з 3,9 до 5,14 мільярда гривень.
Для студентів звичайних вузів стипендії зростуть в 1,5 рази – до 2000 гривень. Підвищена Стипендія для цієї категорії учнів становитиме 2550 гривень.
Студенти технікумів, коледжів та ліцеїв отримуватимуть звичайну стипендію у розмірі 1510 гривень, та підвищену – у розмірі 1930 гривень.
Для студентів профтехучилищ виплати зросли в 2,5 рази – до 1250 гривень.
Ані Лорак змінила зачіску і здивувала появою в сукні з одними блискітками: "Якийсь надлишок епатажу"
Андрій Задворний, який кинув Огневич, показав, з ким тепер проводить вечори: "Кайфуємо разом"
Жінки з Одеської області збунтувалися проти військового обліку: "Зозуля висохла"
"Нелюди": з'ясувалися обставини трагедії з відомим лікарем, тіло якого знайшли під Києвом
Артистам "Квартал 95" пояснили в мережі, чому більше не хочуть їх бачити: "Без образ, хлопці"
Крім того, зросте розмір академічної стипендії від президента України. Так, для студентів звичайних вузів вона становитиме 4400 гривень, для учнів закладів професійної вищої освіти – 3320 гривень, а для студентів профтехучилищ – 2750 гривень.
Також зростуть соціальні стипендії для дітей-сиріт та дітей з малозабезпечених сімей. Тепер студенти вузів з цих категорій отримуватимуть 1125 гривень, а студенти профтехучилищ – 1425 гривень.
Нагадаємо, безкоштовні ліки, в НСЗУ оголосили про важливі зміни.
Як повідомляла Politeka, мінімальну зарплату підвищать лише раз у 2022 році.
Також Politeka писала, що українці зможуть використовувати " Дію " для отримання ще однієї виплати.