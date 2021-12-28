У Міносвіти роз'яснили майбутнім учасникам ЗНО-2022, як саме нараховуватимуться бали у кожному з 11 типів завдань.
Зокрема, отримати 1 бал можна за наступні завдання:
- з вибором однієї правильної відповіді (такі завдання складаються з основи (умови завдання) і трьох, чотирьох або п'яти варіантів відповіді);
- на визначення правильності / неправильності твердження;
- на встановлення відповідності (останні два завдання використовуються в основному в мовних тестах).
2 бали отримають ті, хто впорається з наступними випробуваннями:
- завдання відкритої форми з короткою відповіддю (трапляються в основному в тестах з фізики, математики, хімії та географії);
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завдання відкритої форми з короткою письмовою відповіддю (використовуються в роботі з української мови та літератури);Популярні новини зараз
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Отримати максимально 3 бали можна, виконавши такі завдання:
- з вибором трьох правильних відповідей з семи запропонованих варіантів;
- з вибором трьох правильних відповідей з трьох груп запропонованих варіантів;
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на встановлення правильної послідовності (використовуються для перевірки знань з історії України).
4 і більше балів можна отримати за наступні завдання:
- на встановлення відповідності - "логічні пари" (таке випробування зустрічається в тестах з української мови, української мови та літератури, історії України, фізики, біології та географії);
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завдання відкритої форми з розгорнутою відповіддю (містяться в тестах з математики, української мови, української мови та літератури, іноземних мов). За його виконання учасник може набрати від 0 до 20 балів.
Додамо, згідно з рішенням Верховної Ради передбачено 30 премій для школярів по 100 тис. грн кожному, які краще за всіх здадуть ЗНО-2022.
Зокрема, премія присуджується тим, хто з чотирьох і більше предметів, отримає загальну суму балів не менше 790, у тому числі 200 балів - щонайменше за один з предметів.
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