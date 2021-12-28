Під час ЗНО-2022 в тестах з різних предметів будуть застосовані 11 типів тестових завдань, у кожного з яких свої критерії оцінювання.

У Міносвіти роз'яснили майбутнім учасникам ЗНО-2022, як саме нараховуватимуться бали у кожному з 11 типів завдань.

Зокрема, отримати 1 бал можна за наступні завдання:

з вибором однієї правильної відповіді (такі завдання складаються з основи (умови завдання) і трьох, чотирьох або п'яти варіантів відповіді);

на визначення правильності / неправильності твердження;

на встановлення відповідності (останні два завдання використовуються в основному в мовних тестах).

2 бали отримають ті, хто впорається з наступними випробуваннями:

Отримати максимально 3 бали можна, виконавши такі завдання:

з вибором трьох правильних відповідей з семи запропонованих варіантів;

з вибором трьох правильних відповідей з трьох груп запропонованих варіантів;

на встановлення правильної послідовності (використовуються для перевірки знань з історії України).

4 і більше балів можна отримати за наступні завдання:

на встановлення відповідності - "логічні пари" (таке випробування зустрічається в тестах з української мови, української мови та літератури, історії України, фізики, біології та географії);

завдання відкритої форми з розгорнутою відповіддю (містяться в тестах з математики, української мови, української мови та літератури, іноземних мов). За його виконання учасник може набрати від 0 до 20 балів.

Додамо, згідно з рішенням Верховної Ради передбачено 30 премій для школярів по 100 тис. грн кожному, які краще за всіх здадуть ЗНО-2022.

Зокрема, премія присуджується тим, хто з чотирьох і більше предметів, отримає загальну суму балів не менше 790, у тому числі 200 балів - щонайменше за один з предметів.

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