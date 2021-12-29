Після снігопадів, що обрушилися на українські області, країну продовжать мучити сильні морози, які місцями досягнуть -10 градусів.

Як пише Politeka.net, перед Новим роком погода буде морозною, а місцями сніжною.

У західних областях буде -1..-5 градусів, а вночі -6..-10 градусів. У Львівській та Закарпатській областях очікується сніг, а температура буде трохи вище, ніж в інших регіонах.

У Центрі вдень -3..-6 градусів, а вночі -7..-9 градусів. Вночі в окремих областях пройде сніг, а вдень опадів не очікується.

На Півдні буде -1..-5 градусів вдень і -6..-9 градусів вночі. Без опадів. А ось у східних областях пройде сніг, місцями мокрий сніг. Опади очікуються в Харківській, Луганській та Донецькій областях. Вдень буде невеликий мінус і навіть можливо 1-2 градуси тепла. Вночі температура опуститься до -4..-9 градусів.

Вже 30 грудня у всіх областях буде сонячно, але нічні морози не відступлять. Вдень погода буде теплішою, а вночі регіони атакуватимуть заморозки. При цьому ненадовго відступить сніг, який повернеться до Нового року. Як відомо, 31 грудня сніг очікується у всіх областях, хоч температура подекуди і буде плюсовою. У перші дні Нового року у багатьох регіонах очікується мокрий сніг.

Варто зазначити, що в перший тиждень 2022 року в Україні прогнозують опади та постійну зміну температури. В цілому ж зима має бути теплішою, ніж минула.

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