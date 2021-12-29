Как пишет Politeka.net, перед Новым годом погода будет морозной, а местами снежной.

В западных областях будет -1..-5 градусов, а ночью -6..-10 градусов. Во Львовской и Закарпатской областях ожидается снег, а температура будет чуть выше, чем в остальных регионах.

В Центре днем -3..-6 градусов, а ночью -7..-9 градусов. Ночью в отдельных областях пройдет снег, а днем осадков не ожидается.

На Юге будет -1..-5 градусов днем и -6..-9 градусов ночью. Без осадков. А вот в восточных областях пройдет снег, местами мокрый снег. Осадки ожидаются в Харьковской, Луганской и Донецкой областях. Днем будет небольшой минус и даже возможно 1-2 градуса тепла. Ночью температура опустится до -4..-9 градусов.

Уже 30 декабря во всех областях будет солнечно, но ночные морозы никуда не отступят. Днем погода будет более теплой, а ночью регионы будут атаковать заморозки. При этом ненадолго отступит снег, который вернется к Новому году. Как известно, 31 декабря снег ожидается во всех областях, хоть температура местами и будет плюсовой. В первый дни нового года во многих регионах ожидается мокрый снег.

Стоит отметить, что в первую неделю 2022 года в Украине прогнозируют осадки и постоянную смену температуры. В целом же зима должна быть теплее, чем прошлая.

Напомним, что непогода парализовала движение транспорта: кадры.

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