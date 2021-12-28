Южный циклон уходит, а вместе с ним метели с налипанием мокрого снега - погода в среду, 29 декабря, поменяет свои планы практически по всей стране.

В Украине, кроме шести областей, воцарится солнечная погода без осадков. Такие данные приводят синоптики Укргидрометцентра.

Так, небольшие осадки в виде мокрого снега в среду, 29 декабря, ожидаются на Западе (Закарпатская, Львовская, Ивано-Франковская и Черновицкая области), а также Востоке (Харьковская и Луганская области). На остальной части Украины будет преимущественно солнечно.

На Западе столбики термометров покажут завтра от -1 до +1 градуса днем и до -7 ночью.

На Севере и в Центре температура воздуха в светлые часы опустится до -4...-5, а ночью до -6...-9 градусов.

На Юге днем ожидаются -1...+2 градуса, ночью мороз до -5.

На Востоке -2 градуса днем и -7 ночью.

В Киеве в среду, 29 декабря, столбики термометров днем опустятся до отметки -2...-4 градуса, а ночью подморозит до -8. Ветер восточный 2-8 м/с, ночью будет идти снег, который к утру остановится и днем будет без осадков.

Добавим, согласно народным приметам, какой день будет 29 декабря, такая будет погода в апреле. Также, если будет сильный мороз, значит на Крещение (19 января) следует ожидать холодную погоду. На стекле мороз нарисовал узоры – еще 20 дней продержится холодная погода.

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