Всього 6,6 млн. громадян України відкрили спеціальні рахунки в банках. Про це повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль на селекторній нараді під головуванням Володимира Зеленського 28 грудня, пише Politeka.net з посиланням на прес-службу президент.

За словами Дениса Шмигаля, через Ощадбанк на спецрахунки українців перераховано понад 3,6 млрд грн, з яких громадяни вже витратили понад 365 млн грн. За інформацією уряду, 35% цих коштів українці витратили на книжкову продукцію, 32% – на відвідування кінотеатрів, 11% – на залізничні перевезення і 10% на інші напрямки.

Перший етап програми" епідемка", за якою виплачують гроші за вакцинацію, завершиться 29 грудня. Однак у Дії заспокоїли, що виплати продовжаться у 2022 році.

"Подавайте заявку в Дії і чекайте 1000 гривень від держави... Тим, хто подасть заявку після 29 грудня, кошти будуть нараховані вже в 2022 році, а він зовсім скоро", - повідомили в прес-службі Дії.

Відзначимо, за дані МОЗ, з початку вакцинальної кампанії щеплено 14 639 498 осіб, з них отримали першу дозу – 14 639 496 осіб, отримали дві дози – 13 542 266 осіб, отримали додаткову дозу – 2 610 осіб, бустерну дозу – 2 280 осіб. В цілому проведено 28 186 652 щеплення.

Нагадаємо, у Приватбанку терміново звернулися до українців з попередженням щодо ВПЛ вакцинованим

Як повідомляла Politeka, держбюджет - 2021 прийнятий, що буде з пенсіями, зарплатами і курсом долара: "поганий, але треба..."

Також Politeka писала, що українцям повідомили про нову корисну функцію додатка "дія": "тепер все зміниться"