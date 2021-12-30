Напередодні новорічних свят морози влаштують українцям справжні випробування - температура в окремих регіонах досягне -10 градусів у нічний час.

Як пише Politeka.net, у четвер, 30 грудня, в Україні буде холодно, але сухо. Після хуртовин і дощів настане невелике затишшя, тому українці зможуть насолодитися спокійною зимою і снігом.

У західних областях буде найтепліше - вдень 0-3 градуси, вночі - до -7..-9 градусів морозу. Ближче до Центру температура буде опускатися. У центральних регіонах очікується близько -1..-6 градусів вдень і до -8..-10 градусів в нічний час.

Найхолодніше в четвер буде на Сході. Там триматиметься холод в районі -2..-6 вдень і до -9..-11 вночі.

У четвер у всіх регіонах буде сухо, без снігопадів і дощів. Однак опади відступлять ненадовго і вже 31 грудня накриють всю Україну. Згідно з прогнозом, температура підніметься, а Україну атакує мокрий сніг. На Сході буде мінусова температура, а в західних областях очікується невеликий плюс.

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