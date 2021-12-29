В Україну під Новий Рік прийдуть потепління, а також опади у вигляді дощу і снігу, при цьому похолодання до справжніх морозів в найближчі дні не очікується.

Про те, чого чекати від погоди до кінця року, розповіли синоптики Укргідрометцентру.

Згідно з їхнім прогнозом, у другій половині тижня повітряні потоки зміняться і принесуть в Україну улоговину Північного циклону. Через це температура почне поступово зростати, а українців чекають опади у вигляді снігу і дощу.

У четвер, 30 грудня опади очікуються тільки в трьох областях: Волинській, Львівській та Закарпатській. Там пройде дощ зі снігом.

Найтепліше буде в західних областях, де вночі очікується від -8 до 0 градусів, а вдень – від -1 до +4.

На решті території країни нічні температури коливатимуться від -10 до -3 градусів, а денні – від -5 до 0 градусів.

31 Грудня можливий невеликий сніг з дощем, проте тільки в деяких областях. Також синоптики очікують підвищення температури на 3-5 градусів.

Українців також попередили про ожеледицю на дорогах.

Нагадаємо, погода в Україні різко зміниться, з'явився свіжий прогноз.

Як повідомляла Politeka, морози остаточно доб'ють українців, сніг продовжить атакувати.

Також Politeka писала, що негода розбушувалася на Одещині, зроблено попередження про небезпеку.