Как пишет Politeka.net, в четверг, 30 декабря, в Украине будет холодно, но сухо. После метелей и дождей наступит небольшое затишье, поэтому украинцы смогут насладиться спокойной зимой и снегом.
В западных областях будет теплее всего – днем 0-3 градуса, ночью – до -7..-9 градусов мороза. Ближе к Центру температура будет опускаться. В центральных регионах ожидается около -1..-6 градусов днем и до -8..-10 градусов в ночное время.
Холоднее всего в четверг будет на Востоке. Там будет держаться холод в районе -2..-6 днем и до -9..-11 ночью.
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В четверг во всех регионах будет сухо, без снегопадов и дождей. Однако осадки отступят ненадолго и уже 31 декабря накроют всю Украину. Согласно прогнозу, температура поднимется, а Украину атакует мокрый снег. На Востоке будет минусовая температура, а в западных областях ожидается небольшой плюс.
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