Поступово всі важливі для українців документи будуть доступні в додатку "Дія" і матимуть таку ж вагу, як і їх паперові аналоги.

В Мінцифрі повідомили, що водійські права, техпаспорти та студентські квитки в додатку "Дія" прирівняли до паперових. Таке рішення було прийнято в середу, 29 грудня, на засіданні Кабміну. Постанова набирає чинності з моменту публікації.

Що це означає для українців: електронні водійське посвідчення, техпаспорт та студентський квиток прирівнюються до паперового та пластикового аналогів. Ними можна користуватися де завгодно, і ніхто не матиме права вимагати паперовий документ.

Відзначається, що проект в рамках експерименту почав впроваджуватися з 2019 року. За цей час сформовано понад 700 тис. студентських, по 4 мільйони водійських посвідчень та свідоцтв про реєстрацію транспортних засобів.

Українці активно обговорюють нововведення:

"А коли в Дії нарешті з'являться пенсійні посвідчення? Або ви пенсіонерів вже за людей не вважаєте? 🙁"

"Я хочу подивитися на це. Розкажіть, як мені пред'явити права на трасі, де немає інтернету"

"а мордою ще треба перед айфоном трясти, щоб увійти в ту "дію" або вже достатньо тільки 300 разів присісти?"

"Тепер кожен може зафотошопити будь-який документ, оскільки сканера QR-кодів ще ні в кого немає і скоро не буде"

"Нас в "Дія" вже більше 12 мільйонів. 😀 Слава Україні!!!"

"Україна очікує виборів в "Дія", щоб і молодь мала можливість вибирати майбутнє своєї країни, а не тільки пенсіонери. Молодь вже втомилася від еміграції. Вся надія на вибори в смартфоні"

Нагадаємо, "Дія" запускає нові функції, що зміниться: "ми скасовуємо..."

Як повідомляла Politeka, МВС відправило молодого хакера, який підробив "Дію", на стажування в Мінцифру

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