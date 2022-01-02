У період Новорічних свят туристів попередили про сходження лавин в Українських Карпатах.

Про це повідомили в Державній службі з надзвичайних ситуацій України.

За даними рятувальників, 2, 3 та 4 січня в горах Закарпатської, Львівської та Івано-Франківської області спостерігатиметься значна сніголавинна небезпека (3-й рівень).

Тому в місцях, де прогнозується таке явище, не тільки кататися - краще навіть не ходити.

Зазначимо, що снігові лавини в Карпатах можуть розвивати швидкість до 250 кілометрів на годину і вижити після неї шансів практично немає.

За прогнозами синоптиків, після короткострокового потепління в Україні знову почне холоднішати.

Згідно з прогнозом синоптиків плюсова температура буде утримуватися в більшості регіонів країни аж до Різдва.

2 січня, на більшій частині території України варто очікувати 0 ... +3 градуси за Цельсієм. На заході буде трохи тепліше і місцями повітря може прогрітися до + 5 ... +7 градусів.

Вночі ж температура може падати місцями до -6 градусів, але здебільшого вона залишатиметься в межах 0...-3 градусів.

Ситуація зміниться вже з понеділка, коли на Заході і сході країни пройдуть помітні опади у вигляді дощу і мокрого снігу.

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