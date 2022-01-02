Синоптики рассказали, что в воскресенье после дождливого начала 2022 года осадки на время покинут Украину, а температура начнет снижаться.

Об этом говорится в прогнозе Укргидрометцентра. Так, синоптики пояснили, что 1 января осадки в Украину принес атмосферный фронт. 2 числа страна окажется в поле повышенного давления, поэтому обойдется без дождей. Сухо будет по всей территории Украины.

Кроме того, в последний день недели в стране снова начнет холодать.

На севере страны ночью температура будет колебаться от -6 до -3 градусов, а днем – от -3 до 0.

В западных областях ночью столбики термометров покажут от -3 до 0 градусов, а днем – от -2 до +7.

В центре ночью температура опустится до -5…-1 градуса, а днем воздух прогреется до -2…+2 градусов.

На востоке ночью ожидается от -3 до +2 градусов, а днем – от -1 до +3.

На юге ночные температуры будут колебаться от -1 до +3 градусов, а дневные – от +1 до +3.

На дорогах местами возможна гололедица. Кроме того, синоптики предупредили, что в Закарпатской области и среднегорье Львовской области сохранится значительная снеголавинная опасность из-за вьюг с переходом в мокрый снег.

Напомним, украинцам рассказали, с какой погоды начнется год.

Как сообщала Politeka, синоптики сообщили, какой будет погода в январе.

Также Politeka писала, что синоптики предупредили украинцев об опасных погодных явлениях в Новый год.