Об этом говорится в прогнозе Укргидрометцентра. Так, синоптики пояснили, что 1 января осадки в Украину принес атмосферный фронт. 2 числа страна окажется в поле повышенного давления, поэтому обойдется без дождей. Сухо будет по всей территории Украины.
Кроме того, в последний день недели в стране снова начнет холодать.
На севере страны ночью температура будет колебаться от -6 до -3 градусов, а днем – от -3 до 0.
В западных областях ночью столбики термометров покажут от -3 до 0 градусов, а днем – от -2 до +7.
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В центре ночью температура опустится до -5…-1 градуса, а днем воздух прогреется до -2…+2 градусов.
На востоке ночью ожидается от -3 до +2 градусов, а днем – от -1 до +3.
На юге ночные температуры будут колебаться от -1 до +3 градусов, а дневные – от +1 до +3.
На дорогах местами возможна гололедица. Кроме того, синоптики предупредили, что в Закарпатской области и среднегорье Львовской области сохранится значительная снеголавинная опасность из-за вьюг с переходом в мокрый снег.
Напомним, украинцам рассказали, с какой погоды начнется год.
Как сообщала Politeka, синоптики сообщили, какой будет погода в январе.
Также Politeka писала, что синоптики предупредили украинцев об опасных погодных явлениях в Новый год.