Следом за морозами и снегопадами в Украину спешит потепление - в первый день нового года будет мокро и ветрено почти на всей территории.

Синоптики Укргидрометцентра поделились свежим прогнозом погоды на субботу, 1 января. Во всех областях будет плюсовая температура, а также пройдут дожди, кое-где с мокрым снегом (Черниговская, Сумская, Харьковская, Луганская и Донецкая области).

Теплее всего в первый день нового, 2022-го, года будет на Западе. Столбики термометров поднимутся здесь днем до 6-8 градусов со знаком плюс, а ночью покажут 3-5 тепла.

На Севере ожидается +2...+4 градуса днем и до двух со знаком плюс ночью.

В Центре в светлое время суток 3-6 градусов тепла, а в ночные часы 0...+2.

На Востоке небольшой мороз днем,-1, и до -4 градусов ночью.

На Юге днем 5-7 градусов тепла, ночью может похолодать до -1...-3.

Согласно прогнозу известного синоптика Натальи Диденко, в западных областях 1 января "возможно, будут петь птицы, ведь именно здесь запахнет весной". Кроме того, в первый день нового года ожидаются сильные ветры.

В Киеве в новогоднюю ночь и утром 1 января будет идти мокрый снег, сменяющийся время от времени на дождь. Днем потеплеет до +3...+6 градусов, местами слабый дождь и очень ветрено.

Добавим, по прогнозам синоптиков средняя температура воздуха в январе в Украине будет колебаться от 0 до пяти градусов мороза, что вполне вписывается в норму.

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