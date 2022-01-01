Синоптики Укргидрометцентра поделились свежим прогнозом погоды на субботу, 1 января. Во всех областях будет плюсовая температура, а также пройдут дожди, кое-где с мокрым снегом (Черниговская, Сумская, Харьковская, Луганская и Донецкая области).
Теплее всего в первый день нового, 2022-го, года будет на Западе. Столбики термометров поднимутся здесь днем до 6-8 градусов со знаком плюс, а ночью покажут 3-5 тепла.
На Севере ожидается +2...+4 градуса днем и до двух со знаком плюс ночью.
В Центре в светлое время суток 3-6 градусов тепла, а в ночные часы 0...+2.
Орбакайте пропихнула 9-летнюю внучку Пугачевой на шоу: «Как когда то Кристина с Аллой…»
Андрей Данилко в образе Сердючки впечатлил сменой наряда, больше не в вышиванке: "Ой, ну все"
Осадчая хвастанула необычной елкой в их с Горбуновым доме под Киевом: кадры красоты
Любимица Вакарчука Соловий в мохнатой шубке устроила съемку в метро: «Узнали нас?»
Победитель "Мастер Шеф" сообщил, как изменилась его жизнь после шоу: "Мне надо кормить..."
На Востоке небольшой мороз днем,-1, и до -4 градусов ночью.
На Юге днем 5-7 градусов тепла, ночью может похолодать до -1...-3.
Согласно прогнозу известного синоптика Натальи Диденко, в западных областях 1 января "возможно, будут петь птицы, ведь именно здесь запахнет весной". Кроме того, в первый день нового года ожидаются сильные ветры.
В Киеве в новогоднюю ночь и утром 1 января будет идти мокрый снег, сменяющийся время от времени на дождь. Днем потеплеет до +3...+6 градусов, местами слабый дождь и очень ветрено.
Добавим, по прогнозам синоптиков средняя температура воздуха в январе в Украине будет колебаться от 0 до пяти градусов мороза, что вполне вписывается в норму.
Напомним, что погода в январе, синоптики дали прогноз на первый месяц 2022 года: ждать ли морозов и снега
Как сообщала Politeka, синоптики предупредили украинцев об опасности в Новый год: дожди, гололед и не только
Также Politeka писала, что пять областей Украины пострадают от изменений климата: кому грозят разрушительные потери