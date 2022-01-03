З 1 січня 2022 року всі школи країни повинні перейти на нове меню, що передбачено відповідним постановою Кабміну. Процес переходу на нове харчування в українських школах тривав 12 місяців.
Нове меню для шкіл розробив відомий український шеф-кухар, переможець проекту "Майстер Шеф" Євген Клопотенко. Перелік страв включає в себе 160 найменувань. Складається меню з перших страв, страв з яєць, м'ясних і рибних основних страв, головних гарнірів, десертів (з окремою безглютенової підкатегорією) і напоїв.
У меню можна зустріти як звичні для українців страви, так і більш екзотичні – запозичені з інших кухонь світу. Серед них: мінестроне, суп Авголемоно, фріттата, бігос з гречкою і курячим м'ясом, лобіо з квасолею, банош, бланманже та інші.
У меню використовуються страви з обмеженою кількістю солі і цукру, жирів рослинного і тваринного походження. Також школярів більше не годуватимуть ковбасними виробами, сосисками та консервами.
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В меню постаралися урізати кількість хліба і картоплі, замість цього збільшивши число страв з м'ясом, рибою, крупами, бобовими і кисломолочними продуктами.
Клопотенко стверджує, що вартість такого меню всього на 2-3 гривні дорожче тієї суми, яку зараз виділяють з бюджету на харчування одного учня. Раніше ця сума становила 13-14 гривні, а зараз зросте до 17 гривень.
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