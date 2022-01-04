Перед Різдвом 6 січня 2022 прийнято відзначати святвечір - переддень свята Різдва Христового, це свято здавна таїть в собі безліч таємниць.

Politeka.net розповість про історію великого християнського свята і що забороняється робити перед Різдвом 2022 у Святвечір, а що обов'язково потрібно зробити.

Історія свідчить, що ще в кінці III - початку IV століть християни почали відзначати Різдво і Хрещення Спасителя в один день - 6 січня під загальним найменуванням Богоявлення.

Різдвяний святвечір вважається днем посиленого приготування до свята Різдва Христового. У цей день прийнято відмовлятися від їжі до появи першої зірки. Дана традиція пов'язана з переказом про появу Віфлеємської зірки, яка сповістила про народження Христа. Починати вечерю потрібно було з сочива або куті - зернами розмоченої пшениці з медом і фруктами.

На столі в цей день повинні бути присутніми пісні страви, бажано, щоб їх було не менше 12. Це число символізує 12 апостолів Ісуса Христа. Обов'язковою стравою на столі були млинці або пиріжки, яким теж надавали особливого сенсу. Перший спечений давали з'їсти корові або вівці. Вівця і овече руно вважалися символом щастя, благополуччя і родючості.

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Непогано було б перед Різдвом сходити до церкви, помолитися за здоров'я рідних і близьких, сповідатися і причаститися. Якщо ви з кимось посварилися напередодні свята, то постарайтеся помиритися.

До 15:00 потрібно закінчити всі приготування. Саме в цей час у храмах готуються до урочистої служби. Не можна проводити прибирання, в іншому випадку весь рік у вашому будинку будуть виникати сварки на порожньому місці.

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