Перед Рождеством 6 января 2022 принято отмечать Сочельник - канун праздника Рождества Христова, этот праздник издавна таит в себе множество тайн.

Politeka.net расскажет об истории великого христианского праздника и что запрещается перед Рождеством 2022 в Сочельник, а что обязательно нужно сделать.

История гласит, что еще в конце III - начале IV веков христиане начали отмечать Рождество и Крещение Спасителя в один день - 6 января под общим наименованием Богоявления.

Рождественский сочельник считается днем усиленного приготовления к празднику Рождества Христова. В этот день принято отказываться от пищи до появления первой звезды. Данная традиция связана с преданием о появлении Вифлеемской звезды, возвестившей о рождении Христа. Начинать ужин нужно было с сочива или кутьи - зернами размоченной пшеницы с мёдом и фруктами.

На столе в этот день должны присутствовать постные блюда, желательно, чтобы их было не меньше 12. Это число символизирует 12 апостолов Иисуса Христа. Обязательным блюдом на столе были блины или пирожки, которым тоже придавали особый смысл. Первый испеченный давали съесть корове или овце. Овца и овечье руно считались символом счастья, благополучия и плодородия.

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Неплохо было бы перед Рождеством сходить в церковь, помолиться за здоровье родных и близких, исповедаться и причаститься. Если вы с кем-то поссорились накануне праздника, то постарайтесь помириться.

До 15:00 нужно закончить все приготовления. Именно в это время в храмах готовятся к торжественной службе. Нельзя проводить уборку, в противном случае весь год в вашем доме будут возникать ссоры на пустом месте.

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