У додатку "Дія" з'явиться ще одна нова послуга, завдяки якій українці будуть дізнаватися про те, що їх кредитну історію перевіряє банк.

Як пише Politeka.net, про це у своєму Телеграм-каналі повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

"Сьогодні запускаємо в "Дії" важливу функцію push-повідомлення про кредити або перевірку кредитної історії", - повідомив глава відомства.

Він уточнив, що банк обов'язково перевіряє кредитну історію клієнта в процесі оформлення кредиту. Тепер українці зможуть відразу ж дізнаватися про таку перевірку завдяки автоматичним повідомленням в "Дія".

Ця функція запрацює у користувачів автоматично: оновлювати додаток для цього не потрібно.

Також функція буде повідомляти українців про відкриття будь-якого кредиту на їх ім'я. Якщо сам користувач цього не робив, він зможе прямо з програми переходити за посиланням в українське бюро кредитних історій і залишати там скаргу.

Федоров також зазначив, що цифрові документи безпечніше паперових. Так, в більшості випадків шахраї використовують для оформлення кредитів саме паперові паспорти, які можна відксерити.

У свою чергу, "Дія" не співпрацює з організаціями, які видають мікрокридити, а для оформлення кредиту в банку через е-паспорт потрібен цифровий підпис клієнта. Таким чином, українці зможуть убезпечити себе.

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