Так, пробне ЗНО існує для того, щоб потренуватися і дізнатися свій бал, а також перевірити умови, в яких доведеться писати тести. Про нюанси цього тестування випускникам та майбутнім абітурієнтам розповіли в YouTube-програмі ZNOUA.
Пробне ЗНО-2022, як і справжнє, - теж створено та організовано Українським центром оцінювання якості освіти, але регіональними представництвами.
"Воно дає можливість ознайомитися з процедурою проведення ЗНО - тобто будуть витримані всі умови, списки, допуск до пункту тестування, розподіл між аудиторіями, чіткий таймінг, ті ж зошити і бланки, - як на справжньому ЗНО", - уточнили в програмі.
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Реєстрація на пробне ЗНО стартувала 5 січня, а завершиться 22 січня. Перший іспит, з української мови, української мови та літератури, відбудеться 19 березня, з інших предметів - 26 березня.
Учасник може вибрати тестування тільки з двох предметів.
До речі, послуга зі складання пробного ЗНО платна. Ціна відрізняється по регіонах і коливається в межах від 213 до 309 гривень.
Що важливо знати про пробне ЗНО:
- коли ви приходите, помістіть себе в умови справжнього тестування, тобто засічіть, скільки часу вам треба на заповнення бланків, щоб висловити власну думку, написати твір або відкриту частину з математики;
- проаналізуйте, які завдання вам робити легше і швидше, а на які потрібно більше часу;
- якщо ви плануєте писати ЗНО з англійської мови, то на пробне обов'язково реєструйтеся для того, щоб в тих умовах послухати аудіювання, тому що для багатьох, на жаль, це викликає труднощі.
Нагадаємо, ЗНО-2022, стартує реєстрація на пробне тестування: скільки коштує, дати сесії і коли результати
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