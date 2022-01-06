Завдання для ЗНО-2022 відрізняються від звичайних контрольних у школі, тому розроблена можливість спробувати свої сили на пробному тестуванні перед справжньою сесією.

Так, пробне ЗНО існує для того, щоб потренуватися і дізнатися свій бал, а також перевірити умови, в яких доведеться писати тести. Про нюанси цього тестування випускникам та майбутнім абітурієнтам розповіли в YouTube-програмі ZNOUA.

Пробне ЗНО-2022, як і справжнє, - теж створено та організовано Українським центром оцінювання якості освіти, але регіональними представництвами.

"Воно дає можливість ознайомитися з процедурою проведення ЗНО - тобто будуть витримані всі умови, списки, допуск до пункту тестування, розподіл між аудиторіями, чіткий таймінг, ті ж зошити і бланки, - як на справжньому ЗНО", - уточнили в програмі.

Реєстрація на пробне ЗНО стартувала 5 січня, а завершиться 22 січня. Перший іспит, з української мови, української мови та літератури, відбудеться 19 березня, з інших предметів - 26 березня.

Учасник може вибрати тестування тільки з двох предметів.

До речі, послуга зі складання пробного ЗНО платна. Ціна відрізняється по регіонах і коливається в межах від 213 до 309 гривень.

Що важливо знати про пробне ЗНО:

коли ви приходите, помістіть себе в умови справжнього тестування, тобто засічіть, скільки часу вам треба на заповнення бланків, щоб висловити власну думку, написати твір або відкриту частину з математики;

проаналізуйте, які завдання вам робити легше і швидше, а на які потрібно більше часу;

якщо ви плануєте писати ЗНО з англійської мови, то на пробне обов'язково реєструйтеся для того, щоб в тих умовах послухати аудіювання, тому що для багатьох, на жаль, це викликає труднощі.

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