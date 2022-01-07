Як передає Politeka.net, в Укргідрометцентрі оновили прогноз на 7 січня. В Україні очікується приємна погода з невеликим мінусом, а в деяких областях навіть з плюсом.
Найтепліше традиційно буде в південних областях. Там температура коливатиметься в районі 1-4 градусів. Вночі очікується невеликий мороз. У східних областях буде 1-3 градуси, а вночі близько -1 градуса. Такий же температурний режим очікується в центрі.
Найхолодніше на Різдво буде на Заході. Вдень - 0..-2 градуси, а вночі похолодає до -2..-7 градусів.
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Сонячна погода без опадів затримається в Україні всього на один день, а вже з 8 січня українців чекає нова хвиля похолодання. У всіх областях температура різко поповзе вниз, а з Заходу в країну прийдуть снігопади. В окремих регіонах похолодає до -10 градусів.
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