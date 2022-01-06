В Україні в четвер, 6 січня, в східних, центральних і західних областях пройдуть дощі і сніг, а на півночі і півдні буде сухо.

Про це повідомили в Українському гідрометцентрі.

На заході завтра очікуються дощі, а в Закарпатській області дощі з переходом у мокрий сніг; в Карпатах сильний мокрий сніг, налипання мокрого снігу, на дорогах ожеледиця (перший рівень небезпеки, жовтий).

У центральних областях, крім Київської, Житомирської та Дніпропетровської областей, також очікуються дощі, місцями зі снігом. Дощі зі снігом прогнозують також на сході. У південних областях буде сухо і тепло.

Температура повітря вдень на заході коливатиметься від +2 до +7 градусів, а вночі від -1 до + 5. У центрі вдень термометри покажуть від +2 до +8 градусів, вночі від 0 до + 5. На сході температура повітря вдень коливатиметься від + 3 до +7, вночі від + 1 до + 4 градусів. Найтепліше буде на півдні, де стовпчики термометрів вдень коливатимуться +8 до +11, а вночі покажуть від +3 до + 6 градусів.

Погода в Києві в четвер 6 січня буде без опадів. Температура повітря вдень буде від + 3 до +5, а вночі від +1 до +3 градусів тепла.

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