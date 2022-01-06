Погода в черговий раз робить різкий фінт - весняні температури і дощі з мокрим снігом зміняться на невеликий мороз і відсутність опадів.

Про це йдеться в прогнозі від Укргідрометцентру. Так, на Різдво, 7 січня, в Україну повертаються морози - не такі сильні, як були напередодні Нового року, що не може не радувати. Крім того, по всій території країни встановиться сонячна погода - опади у вигляді снігу в декількох областях на Півночі припиняться ще вночі, а вдень буде вже ясно.

Найхолодніше 7 січня - на Заході. У темний час доби морози досягнуть -6. У світлі години температура коливатиметься від -1 до +1. Вітер західний, 3-8 метрів на секунду.

До 4-5 градусів зі знаком мінус очікується вночі на Півночі. Вдень тут можливе потепління до + 1. Теж без опадів, вітер 3-8 метрів на секунду.

На Сході, Центрі та Півдні вдень до 2-3 тепла (у Криму до +7), а вночі близько нуля. Вітер північно-східний, 5-10 метрів на секунду. Стоятиме ясна погода.

За даними відомого синоптика Наталії Діденко, в Києві в ніч на Різдво пролітатиме сніг, похолодає до 2-4 градусів морозу, вдень 7 січня в столиці буде без опадів і близько нуля.

"З'явиться знову ожеледиця! Колядуйте з розумом, не бігайте від будинку до будинку, або між будинками, а від квартири до квартири", - попередила експерт.

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