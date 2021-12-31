Александра Зарицкая в этом году принимала участие в шоу "Танці з зірками", сообщает Politeka.net. Хотя звезда не выиграла, она, по ее признанию, получила массу положительных эмоций от съемок.
Кроме того, артистка сильно похудела и встретила друга - хореографа Юрия Мешкова, с которым ей приписывают роман.
Сейчас Александра Зарицкая активно занимается творчеством, но и не забывает вести страницу в Инстаграм.
В новых сторис певица рассказала, что сейчас отдыхает и призналась где.
"Мой совет для вас! Уделяйте больше внимания своему отдыху. Тут такая атмосфера, и тихо так, что слышны свои мысли", - написала солистка "KAZKA".
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"Привет всем! У меня максимально уже новогодняя атмосфера, люди съезжают с горок, сейчас и я залезу на эту горочку. Я не в Швейцарии, я не в Буковеле даже, я под Киевом - необязательно куда-то далеко ехать, чтобы отдохнуть. Тут очень тихо", - рассказала артистка.
Напомним, Зарицкая из KAZKA рассказала, что у них с партнером по “Танцям з зірками” Мешковым
А еще Politeka писала, что солистка KAZKA Зарицкая поделилась воспоминанием о счастливом моменте
Также Politeka сообщала, что Мешков из "Танців з зірками" разговорился об отношениях с Зарицкой