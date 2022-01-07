Обірвалося життя відомого американського актора та режисера Пітера Богдановича, який працював над "Останнім кіносеансом" і знявся в серіалі "Клан Сопрано".

Богданович помер вранці 6 січня у своєму будинку в Лос-Анджелесі на 83-му році життя, повідомляє The Hollywood Reporter, посилаючись на його дочку. У заяві сім'ї сказано, що титана кінематографа не стало через ускладнення хвороби Паркінсона.

Він був одним з найвідоміших режисерів нового Голлівуду поряд з Френсісом Фордом Копполою і Робертом Олтменом.

Богданович режисирував такі фільми, як "Останній кіносеанс", "У чому справа, док?", "Паперовий місяць".

Картина "Останній кіносеанс" отримала вісім номінацій на премію "Оскар", в тому числі за кращий фільм, режисуру і сценарій.



На 83 году жизни скончался кинорежиссер Питер Богданович. pic.twitter.com/4IExeEXc1l — EPSCAPE (@epscapecom) January 6, 2022

Також Богданович кілька разів і сам знімався у фільмах. Зокрема, його пам'ятають за роллю доктора Мелфі в серіалі "Клан Сопрано".

Фанати оплакують режисера в Мережі і висловлюють співчуття його родині:

"Дуже шкода, царство йому небесне! Вічна йому пам'ять!"

"Як по-справжньому сумно. Спочивай з миром 😢"

"Спочивай з миром, Пітер❤️Дякую за всі хороші моменти, які ти подарував нам з усіма своїми чудовими фільмами❤️"

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