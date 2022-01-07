Богданович помер вранці 6 січня у своєму будинку в Лос-Анджелесі на 83-му році життя, повідомляє The Hollywood Reporter, посилаючись на його дочку. У заяві сім'ї сказано, що титана кінематографа не стало через ускладнення хвороби Паркінсона.
Він був одним з найвідоміших режисерів нового Голлівуду поряд з Френсісом Фордом Копполою і Робертом Олтменом.
Богданович режисирував такі фільми, як "Останній кіносеанс", "У чому справа, док?", "Паперовий місяць".
Картина "Останній кіносеанс" отримала вісім номінацій на премію "Оскар", в тому числі за кращий фільм, режисуру і сценарій.
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Також Богданович кілька разів і сам знімався у фільмах. Зокрема, його пам'ятають за роллю доктора Мелфі в серіалі "Клан Сопрано".
Фанати оплакують режисера в Мережі і висловлюють співчуття його родині:
"Дуже шкода, царство йому небесне! Вічна йому пам'ять!"
"Як по-справжньому сумно. Спочивай з миром 😢"
"Спочивай з миром, Пітер❤️Дякую за всі хороші моменти, які ти подарував нам з усіма своїми чудовими фільмами❤️"
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