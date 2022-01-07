Оборвалась жизнь известного американского актера и режиссера Питера Богдановича, который работал над "Последним киносеансом" и снялся в сериале "Клан Сопрано".

Богданович умер утром 6 января в своем доме в Лос-Анджелесе на 83-м году жизни, сообщает The Hollywood Reporter, ссылаясь на его дочь. В заявлении семьи сказано, что титана кинематографа не стало из-за осложнений болезни Паркинсона.

Он был одним из самых известных режиссеров Нового Голливуда наряду с Фрэнсисом Фордом Копполой и Робертом Олтменом.

Богданович режиссировал такие фильмы, как "Последний киносеанс", "В чем дело, док?", "Бумажная луна".

Картина "Последний киносеанс" получила восемь номинаций на премию "Оскар", в том числе за лучший фильм, режиссуру и сценарий.

На 83 году жизни скончался кинорежиссер Питер Богданович. pic.twitter.com/4IExeEXc1l — EPSCAPE (@epscapecom) January 6, 2022

Также Богданович несколько раз и сам снимался в фильмах. В частности, его помнят по роли доктора Мэлфи в сериале "Клан Сопрано".

Фанаты оплакивают режиссера в Сети и выражают соболезнования его семье:

"Очень жаль, царствие ему небесное! Вечная ему память!"

"Как по-настоящему грустно. Покойся с миром 😢"

"Покойся с миром, Питер❤️Спасибо за все хорошие моменты, которые ты подарил нам со всеми своими замечательными фильмами❤️"

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