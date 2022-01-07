Богданович умер утром 6 января в своем доме в Лос-Анджелесе на 83-м году жизни, сообщает The Hollywood Reporter, ссылаясь на его дочь. В заявлении семьи сказано, что титана кинематографа не стало из-за осложнений болезни Паркинсона.
Он был одним из самых известных режиссеров Нового Голливуда наряду с Фрэнсисом Фордом Копполой и Робертом Олтменом.
Богданович режиссировал такие фильмы, как "Последний киносеанс", "В чем дело, док?", "Бумажная луна".
Картина "Последний киносеанс" получила восемь номинаций на премию "Оскар", в том числе за лучший фильм, режиссуру и сценарий.
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Также Богданович несколько раз и сам снимался в фильмах. В частности, его помнят по роли доктора Мэлфи в сериале "Клан Сопрано".
Фанаты оплакивают режиссера в Сети и выражают соболезнования его семье:
"Очень жаль, царствие ему небесное! Вечная ему память!"
"Как по-настоящему грустно. Покойся с миром 😢"
"Покойся с миром, Питер❤️Спасибо за все хорошие моменты, которые ты подарил нам со всеми своими замечательными фильмами❤️"
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