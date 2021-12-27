В Канаде при загадочных обстоятельствах умер известный режиссер Жан-Марк Валле, ему было всего 58 лет.

Как сообщает Politeka.net, со ссылкой на AP News, в пригороде Квебека в Канаде умер известный режиссер фильмов и сериалов Жан-Марк Валле. На момент смерти ему было всего 58 лет. Представитель режиссера Бамбл Уорд рассказал, что Валле внезапно скончался в своей хижине за пределами Квебек-Сити в минувшие выходные. Причины и обстоятельства трагедии пока неизвестны.

Жан-Марк Валле прославился своими фильмами, среди которых "Далласский клуб покупателей" и "Разрушение". Также он снял мега успешный сериал "Большая маленькая ложь" с Риз Уизерспун и Николь Кидман.

В 2013 году режиссер был номинирован на премию "Оскар" за снятый им фильм "Далласский клуб покупателей", в котором сыграли Джаред Лето и Мэттью МакКонахи. А сериал "Большая маленькая ложь" был награждем премией "Эмми", как лучший мини-сериал.

В соцсети Twitter звездные коллеги, актеры и обычные поклонники кинематографа начали выражать свои соболезнование по поводу смерти Жана-Марка Валле.

"Он просто упал замертво? Огромный фанат Далласского клуба покупателей. Так грустно. Соболезнования его семье и близким", "Как печально", "О, нет!", "Бедный парень", "Покойся с миром", "Так грустно. Соболезнования его семье и друзьям", "Жан-Марк Валле был художником, которому предстояло еще много лет творческих проектов, которые он мог бы донести до мира", "Такая огромная потеря для кино, причем в молодом возрасте", "Покойся с миром, Жан. Какой невероятный талант", - пишут пользователи.

Jean-Marc Vallée, the director of Big Little Lies and Sharp Objects has sadly passed away. He was 58. pic.twitter.com/K0HxWX0Owq — Film Updates (@FilmUpdates) December 27, 2021

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