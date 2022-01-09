Штрафи для невакцинованих від коронавірусу громадян старше 50 років вводяться в Італії. Покарання передбачено в розмірі 100 євро (3 108 грн), пише La Repubblica.
Штрафувати почнуть з 1 лютого 2022 року.
Крім того, з 15 лютого вступають в силу штрафи для нещеплених співробітників приватних і державних компаній, а також фрілансерів. Для виходу на роботу італійцям необхідно буде показати "зелений" сертифікат з відміткою про бустерної дозі вакцинації або перенесеному COVID-19.
Перевіряти наявність дакумента у підлеглих повинні роботодавці. Якщо у працівників не буде "зеленого паспорта", їм загрожує штраф у розмірі від 600 до 1500 євро (приблизно 46,5 тисяч гривень) , а роботодавця при цьому можуть оштрафувати на суму від 400 до 1000 євро.
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Тих, хто має офіційно підтверджені протипоказання до вакцинації, штрафувати не будуть.
Також повідомляється, що з 20 січня ходити в перукарні, салони краси, косметологічні кабінети можна буде тільки з "зеленим" паспорт, але без позначки про бустерній дозі. З 10 січня це правило пошириться на проїзд у громадському транспорті, з 1 лютого – на держустанови, магазини і банки.
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