Про нюанси проходження реєстрації на зовнішнє незалежне оцінювання розповіли в YouTube-програмі ZNOUA.
Спочатку потрібно відкрити реєстраційне поле, де належить вибрати предмети, які вам потрібні (якщо ви закінчуєте школу і збираєтеся вступати до вузу в Україні, обов'язковим предметом буде українська мова та література).
Потім слід заповнити реєстраційну картку.
Після чого зібрати необхідний пакет документів (перераховані нижче).
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Документи з реєстраційною карткою потрібно віднести до закладу освіти, якщо ви є випускником школи (тобто випускників реєструє школа, але якщо ви - випускник минулих років - то ви самі відправляєте документи поштою на абонентську скриньку Регіонального центру оцінювання якості освіти).
Список документів, необхідних, щоб зареєструватися на ЗНО-2022:
- копія паспорта;
- дві однакові фотографії розміром 3*4 (повинні відповідати нинішньому віку). Ці фото потрібно наклеїти на реєстраційну форму.
- реєстраційна карта, яку потрібно сформувати і роздрукувати. А також написана від руки заява із зазначенням своїх паспортних даних;
- копія документа про освіту (для випускників минулих років, копія атестата, додаток не треба);
- довідка з місця навчання (якщо ви слухач/учень закладів професійної освіти).
Додамо, реєстрація на ЗНО-2022 розпочнеться 1 лютого і йтиме до 9 березня. Загальна кількість навчальних предметів, які можна вибрати для безкоштовного проходження ЗНО, не повинна перевищувати 5.
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