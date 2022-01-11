Так, у МОЗ анонсували переведення низки медичних послуг в електронний режим. Про це в ефірі "Сніданку з 1+1" повідомила заступник міністра охорони здоров'я з питань цифрового розвитку Марія Карчевич.
За її інформацією, цього року в додатку Дія з'являться:
- медичні висновки для отримання водійського посвідчення (не потрібно буде бігати за довідками до різних лікарів, все можна буде отримати у сімейного лікаря);
- висновок декларації з сімейним лікарем;
- будуть цифровізовані медичні висновки про смерть;
- згода на посмертне донорство.
"І один з таких масштабних проектів цього року - це електронні рецепти. Тобто, всі рецепти на рецептурні препарати, на наркотики, антибіотики тепер будуть в електронному форматі", - додала Карчевич.
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Крім того, за словами Карчевич, українцям вже дозволили анулювати фальшиві covid-сертифікати. Для цього необхідно звернутися до свого сімейного лікаря.
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