У влади великі плани по цифровізації сфери охорони здоров'я на 2022 рік - українцям розповіли, до чого готуватися.

Так, у МОЗ анонсували переведення низки медичних послуг в електронний режим. Про це в ефірі "Сніданку з 1+1" повідомила заступник міністра охорони здоров'я з питань цифрового розвитку Марія Карчевич.

За її інформацією, цього року в додатку Дія з'являться:

медичні висновки для отримання водійського посвідчення (не потрібно буде бігати за довідками до різних лікарів, все можна буде отримати у сімейного лікаря);

висновок декларації з сімейним лікарем;

будуть цифровізовані медичні висновки про смерть;

згода на посмертне донорство.

"І один з таких масштабних проектів цього року - це електронні рецепти. Тобто, всі рецепти на рецептурні препарати, на наркотики, антибіотики тепер будуть в електронному форматі", - додала Карчевич.

Крім того, за словами Карчевич, українцям вже дозволили анулювати фальшиві covid-сертифікати. Для цього необхідно звернутися до свого сімейного лікаря.

Нагадаємо, тисяча за вакцинацію дітей: програму епідемка вирішили розширити, хто ще зможе отримати гроші

Як повідомляла Politeka, додаток "дія", з'явилася нова функція: "українці зможуть відразу дізнаватися про..."

Також Politeka писала про те, скільки українців користується додатком" Дія " і які послуги доступні