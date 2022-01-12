В Україні з 1 січня цього року зріс розмір надбавок по догляду, які мають отримувати окремі категорії громадян.

Як пише Politeka.net, про це повідомляється в Телеграм-каналі Міністерства соціальної політики. Тепер українці отримуватимуть вищу надбавку по догляду за особами з інвалідністю з дитинства та дітьми з інвалідністю.

Розмір надбавки для осіб з інвалідністю з дитинства, що належать до підгрупи А I групи, зріс зі 150% до 200% від прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність. Тепер вони отримуватимуть не 2901 гривню, а 3868 гривень.

Надбавка по догляду за дитиною з інвалідністю також зросла з 150% до 200% від прожиткового мінімуму для дітей. Так, для дітей до 6 років вона зросла з 3150 гривень до 4200 гривень, а для дітей від 6 до 18 років – з 3927 гривень до 5236 гривень.

З урахуванням підвищення надбавок по догляду розмір державної допомоги українцям станом на 1 січня коливається від 1934 гривень до 7266,70 гривень.

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