В Украине с 1 января этого года вырос размер надбавок по уходу, которые положены отдельным категориям граждан.

Как пишет Politeka.net, об этом сообщается в Телеграм-канале Министерства социальной политики. Теперь украинцы будут получать более высокую надбавку по уходу за лицами с инвалидностью с детства и детьми с инвалидностью.

Размер надбавки для лиц с инвалидностью с детства, принадлежащих к подгруппе А I группы, вырос со 150% до 200% от прожиточного минимума для лиц, потерявших трудоспособность. Теперь они будут получать не 2901 гривну, а 3868 гривен.

Надбавка по уходу за ребенком с инвалидностью также выросла со 150% до 200% от прожиточного минимума для детей. Так, для детей до 6 лет она выросла с 3150 гривен до 4200 гривен, а для детей от 6 до 18 лет – с 3927 гривен до 5236 гривен.

С учетом повышения надбавок по уходу размер государственной помощи украинцам по состоянию на 1 января колеблется от 1934 гривен до 7266,70 гривен.

Напомним, тысячи украинцев получат повышенные выплаты с 1 января, кого коснется.

Как сообщала Politeka, украинцам напомнили о повышении пенсий в 12 этапов и новых требованиях к стажу в 2022 году.

Также Politeka писала, что в Госстате сообщили, у кого резко выросли доклады.