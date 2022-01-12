Как пишет Politeka.net, об этом сообщается в Телеграм-канале Министерства социальной политики. Теперь украинцы будут получать более высокую надбавку по уходу за лицами с инвалидностью с детства и детьми с инвалидностью.
Размер надбавки для лиц с инвалидностью с детства, принадлежащих к подгруппе А I группы, вырос со 150% до 200% от прожиточного минимума для лиц, потерявших трудоспособность. Теперь они будут получать не 2901 гривну, а 3868 гривен.
Надбавка по уходу за ребенком с инвалидностью также выросла со 150% до 200% от прожиточного минимума для детей. Так, для детей до 6 лет она выросла с 3150 гривен до 4200 гривен, а для детей от 6 до 18 лет – с 3927 гривен до 5236 гривен.
С учетом повышения надбавок по уходу размер государственной помощи украинцам по состоянию на 1 января колеблется от 1934 гривен до 7266,70 гривен.
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Напомним, тысячи украинцев получат повышенные выплаты с 1 января, кого коснется.
Как сообщала Politeka, украинцам напомнили о повышении пенсий в 12 этапов и новых требованиях к стажу в 2022 году.
Также Politeka писала, что в Госстате сообщили, у кого резко выросли доклады.