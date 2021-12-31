В Пенсионном фонде Украины обновили требования к страховому стажу и рассказали, как будет расти пенсия в следующем году.

Пенсионный возраст и право на назначение пенсии по возрасту определяется в зависимости от приобретенного лицом соответствующего страхового стажа и составляет 60, 63 и 65 лет. В нынешнем году такое право имели люди с 28-летним страховым стажем, сообщает пресс-служба ПФУ.

Украинцам, кто собирается оформлять пенсию в 2022 году, вводятся новые требования к страховому стажу.

Так, право выйти на пенсию в 60 лет будут иметь люди, у которых страховой стаж составляет не менее 29 лет. Если у человека нет такого стажа, то в 2022 году на пенсию в 63 года смогут выйти люди со страховым стажем от 19 до 29 лет. Если отсутствует и такой стаж, то выйти на заслуженный отдых смогут украинцы по достижении ими 65 лет, имеющие от 15 до 19 лет страхового стажа.

Граждане, не накопившие 15 лет стажа, смогут выйти на пенсию в 65 лет и получать социальную выплату, которая на сегодня составляет 1854 грн.

Добавим, в следующем году запланировано 12 пересмотров размера пенсий. В частности, в марте произойдет индексация выплат для всех пенсионеров, отдельно вырастут пенсии 70-летним украинцам, людям с инвалидностью в результате Чернобыльской катастрофы, по потере кормильца семьям военных, погибших в АТО/ООС. Кроме этого, ряд повышений состоится из-за роста минимальной зарплаты и прожиточного минимума.

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