Як пише Politeka.net, новий прогноз на найближчу добу підготували в Укргідрометцентрі.

Найхолодніше вночі 13 січня буде в Чернігівській, Київській та Сумській областях, де стовпчики термометрів вночі опустяться до -19 градусів, в Харківській області прогнозують -17 градусів.

Вдень температура значно підніметься, найтепліше буде в західних областях.

У східних і південних областях небо буде ясним. У Києві, Черкасах, Кропивницькому, Чернігові, Сумах, Полтаві та Житомирі синоптики обіцяють сніг, а в західних регіонах – сніг з дощем.

В четвер, 13 січня, вдень у західних областях очікуються пориви вітру 15-20 м/с (перший рівень небезпеки, жовтий).

Погода в Києві 13 січня буде морозною. Вночі температура повітря буде близько -17 ... -19 градусів, а вдень стовпчики термометрів покажуть -2...-4 градуси. Протягом дня буде хмарно. Вдень місцями можливий сніг, який до вечора закінчиться.

Нагадаємо, у Дніпрі парк пішов під воду, відео: качки "окупували" тротуари

Як повідомляла Politeka, киян попередили про сильні морози, прогноз: "буде найхолодніша ніч"

Також Politeka писала, що морози до -15 скують Україну, зима покаже характер: в яких регіонах різко похолодає