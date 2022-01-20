Об этом передает Politeka.net, ссылаясь на издание "Daily Star".
Так, стало известно, что у себя дома известный актер из фильма "Красная палатка" Харди Крюгер умер. Сообщают, что смерть актера была внезапной и неожиданной.
Харди Крюгер рано начал свою карьеру актера, всего в 15 лет. Позже он отправился воевать на Вторую мировую войду, после чего был приговорен к смертной казни за то, что отказался атаковать группу американских солдат. Однако, этот приказ был отклонен.
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Свою карьеру как актера он частично закончил в 1980-ых годах, выпустив около 16 книг. Харди Крюгер известен по фильмам: "У каждого свой ад", "Мост слишком далеко", "Красная палатка", "Просчет лейтенанта Слейда", "Тайна Санта-Виттории".
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