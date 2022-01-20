Об этом передает Politeka.net, ссылаясь на издание "Daily Star".

Так, стало известно, что у себя дома известный актер из фильма "Красная палатка" Харди Крюгер умер. Сообщают, что смерть актера была внезапной и неожиданной.

Харди Крюгер рано начал свою карьеру актера, всего в 15 лет. Позже он отправился воевать на Вторую мировую войду, после чего был приговорен к смертной казни за то, что отказался атаковать группу американских солдат. Однако, этот приказ был отклонен.

Популярные статьи сейчас

Галкин приревновал Пугачеву к известному рэперу, видео: "Могут променять на более молодого"

"Холостяк" Добрынин и Квиткова пожаловались на свои тяжелые будни на Сейшелах: "За три дня ни разу..."

Трагедия на украинском предприятии, найдены тела сотрудников: "В холодильной камере..."

"Прости, Дим, но уже можно рассказывать": Харлан выдала, что Дикусар скрывал на "Танцях з зірками"

Не стало звезды "Моей прекрасной няни": "Создал десятки ярких образов в кино и театре"
Показать еще

Свою карьеру как актера он частично закончил в 1980-ых годах, выпустив около 16 книг. Харди Крюгер известен по фильмам: "У каждого свой ад", "Мост слишком далеко", "Красная палатка", "Просчет лейтенанта Слейда", "Тайна Санта-Виттории".

Ранее сообщалось, ушла из жизни знаменитая певица: специально заразилась коронавирусом, чтобы избежать вакцинации

Также, украинская девушка Бонда обнародовала фото Ульеля, сделанное незадолго до трагедии: "Покойся с миром"

Politeka рассказывала, известный ведущий не вернулся с отдыха с женой, появились подробности трагедии: "Врачи пытались помочь"