Немецкий актер и звезда сериала "Красная палатка" Харди Крюгер скончался в возрасте 93 лет.

Об этом передает Politeka.net, ссылаясь на издание "Daily Star".

Так, стало известно, что у себя дома известный актер из фильма "Красная палатка" Харди Крюгер умер. Сообщают, что смерть актера была внезапной и неожиданной.

Hardy Krüger 😢

Il était de l'équipe du superbe Hatari de Howard Hawks.

Vu également dans Un Taxi pour Tobrouk aux cotés de Lino Ventura et Charles Aznavour et dans Barry Lyndon de Stanley Kubrick

Adieu ! 🌹



📷 Sur le tournage en Afrique de Hatari 1962 pic.twitter.com/US8yWE4m1r — Philippe LENOIR (@PhilippeLENOIR2) January 20, 2022

Харди Крюгер рано начал свою карьеру актера, всего в 15 лет. Позже он отправился воевать на Вторую мировую войду, после чего был приговорен к смертной казни за то, что отказался атаковать группу американских солдат. Однако, этот приказ был отклонен.

Hardy #Krüger - ein deutscher Weltstar, Draufgänger und Sympathieträger, Schauspieler, Schriftsteller und natürlich "Weltenbummler." Jetzt ist Krüger im Alter von 93 Jahren gestorben. Ein Nachruf. 👇 @BR_Kultur https://t.co/Eeq7wUWwlN pic.twitter.com/bfRE0NH6tr — BR24 (@BR24) January 20, 2022

Свою карьеру как актера он частично закончил в 1980-ых годах, выпустив около 16 книг. Харди Крюгер известен по фильмам: "У каждого свой ад", "Мост слишком далеко", "Красная палатка", "Просчет лейтенанта Слейда", "Тайна Санта-Виттории".

#HardyKrueger 🌟



Another Berliner 'mingling' / working with Hollywood's best 🌟✨🎥👌🏻 and drinking 'The Duke' 🌟John Wayne under the table 🥃🥃🥃 pic.twitter.com/jT3geGfira — AliceB🐝🇬🇧 🇺🇲 (@AliceB01973554) January 20, 2022

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