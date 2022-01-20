Ольга Куриленко, французская актриса с украинскими корнями, снявшаяся в одной из частей Бондианы, оплакивает близкого человека у себя в соцсети, который ушел из жизни слишком рано.

Так, 42-летняя Куриленко опубликовала несколько снимков с актером Гаспаром Ульелем, сыгравшего молодого Ганнибала Лектера в картине Питера Уэббера «Ганнибал: Восхождение». 37-летний артист погиб накануне.

"Дорогой Гаспар, мне кажется, что я нахожусь в кошмаре, от которого вот-вот проснусь… Я мечтаю о чуде, которого не бывает, - обратилась к покойному Куриленко. - Я думаю прежде всего о твоей семье, твоих близких, твоем сыне… я с ними в своем сердце. Это фото сделано 8 декабря, чуть больше месяца назад, на съемках нашего прекрасного проекта. Ты зажег на экране. Мы все будем очень, очень скучать по тебе. Тебя никогда не забудут. Покойся с миром, мой дорогой друг 🙏🖤😢 #gaspardulliel #RIP".

Поклонники поддержали "девушку Бонда" теплым словом, присоединившись к соболезнованиям:

"Спасибо, Ольга, за прекрасное сообщение. Эта новость действительно очень грустная 😞 Я встретил его на Менорке в 2020 году, этот человек был солнечным, сияющим и с неподвластным времени изяществом. #слишком молод, чтобы умереть"

"Какой яркий был человек, неординарный, молодой и талантливый. Оленька искренние соболезнования в связи с вашей утратой. Даже не верится💔🙏"

"Прекрасный человек 😢😢....я в шоке...слов нет 😢😢😫😭"

"Очень жаль 😢"

Отметим, 18 января Гаспар Ульель получил серьезные травмы, катаясь на лыжах на юге Франции. Актера вертолетом срочно доставили в больницу, где он скончался на следующий день.

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