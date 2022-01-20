Як передає Politeka.net з посиланням на Телеграм-канал НБУ, правила, які будуть введені 1 лютого, не торкнуться звичайних українців.
"Якщо ви зустрінете новину, що "Дія" стане платною через тарифи BankID НБУ, знайте - це фейк!",- заявили в Нацбанку.
Як відомо, з 1 лютого НБУ вводить тарифи в системі BankID. Однак вони стосуються тільки компаній, які надають комерційні послуги. Тому нововведення ніяким чином не вплинуть на використання програми.
Цю ж інформацію підтвердив глава Міністерства цифрової трансформації Михайло Федоров у коментарі "Сніданок". Він зазначив, що інформація, що поширюється в мережі, помилкова. Нововведення ніяк не вплинуть на роботу програми. Федоров підкреслив, що "Дія" є державним продуктом, тому вона завжди буде безкоштовною, щоб кожен громадянин України мав можливість нею скористатися.
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