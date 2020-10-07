Штрафи в разі прострочення виплат по кредиту не можуть перевищувати максимальну планку

У Нацбанку роз'яснили українцям нюанси Закону "Про споживче кредитування", який напередодні підписав президент Володимир Зеленський. Про це повідомляє Politeka.net з посиланням на заяву НБУ в соцмережі Фейсбук.

Так, фінансові установи будуть зобов'язані розкривати повну вартість мікрокредитів - пояснюючи кожну витрачену позичальником "копієчку".

Відзначається, що через те, що вимоги до розкриття інформації не поширювалися на так звані мікрокредити (на суму до мінімальної зарплати, зараз 5 тис.грн, і терміном до одного місяця), українці могли несподівано для себе отримати величезні заборгованості, що перевищують сам кредит в десятки разів. До цього призводило нерозуміння повної вартості кредиту і санкцій у разі прострочення.

Після того, як закон набуде чинності, фінансові компанії будуть зобов'язані вказувати реальну річну процентну ставку за мікрокредитами, яка включає всі без винятку витрати клієнта. Крім того, буде заборонено вказувати процентні ставки на рівні 0% або 0,01%, які, як правило діють пільговий період, і служать приманкою для клієнтів, що не розбираються. Подібна практика могла вводити позичальника в оману.

Також з'явиться максимальна планка штрафів і пені - подвійна сума кредиту. Таке обмеження не може збільшуватися за домовленістю сторін. Навіть якщо така умова передбачена в договорі.

Зазначимо, закон набуде чинності через три місяці з дня його опублікування.

Українці активно обговорюють нововведення в соцмережі під постом Нацбанку:

"супер!! нарешті!"

"Будь-який кредит або мікрокредит повинен видаватися тільки за умови особистої присутності позичальника з оригіналами документів або шляхом авторизації через BankID. Інакше, це Ельдорадо для шахраїв"

Раніше ми повідомляли, в Нацбанку уточнили важливі моменти щодо виведення з обігу деяких гривень. Наприклад, монети номіналом 1 гривня золотистого кольору є дійсним платіжним засобом. Ними можна продовжувати розплачуватися і не потрібно спеціально обмінювати.

Також залишаються в обігу і є законним платіжним засобом паперові банкноти 1 і 2 гривні зразків 2003-2007 років.

Уточнюється, що, потрапляючи в банки золотисті 1-гривневі монети і паперові банкноти 1 і 2 гривні не будуть більше повертатися в готівковий обіг. Банки їх вилучатимуть і передаватимуть до Національного банку для утилізації.

Нагадавши, "Можуть дати сто доларів": Нацбанк скасував 25 копійок, на яких монетах тепер можна заробити.

Як повідомляла Politeka, Нацбанк вводить в обіг нові гроші перед скасуванням популярної монети і банкнот.

Також Politeka писала, що Нацбанк попередив про важливі зміни, якими гривнями не можна буде розплачуватися.