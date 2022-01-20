В НБУ поспешили успокоить украинцев, которые стали переживать о том, что вход в популярное приложение с электронными государственными услугами «Дія» станет платным.

Как передает Politeka.net со ссылкой на Телеграмм-канал НБУ, правила, которые будут введены 1 февраля, не коснутся обычных украинцев.

«Если вы встретите новость, что "Дія" станет платной из-за тарифов BankID НБУ, знайте – это фейк!», - заявили в Нацбанке.

Как известно, с 1 февраля НБУ вводит тарифы в системе BankID. Однако они касаются только компаний, которые предоставляют коммерческие услуги. Поэтому нововведения никаким образом не повлияют на использование приложения.

Эту же информацию подтвердил глава Министерства цифровой трансформации Михаил Федоров в комментарии «Сніданок». Он отметил, что информация, распространяющаяся в сети, ложная. Нововведения никак не повлияют на работу приложения. Федоров подчеркнул, что "Дія" является государственным продуктом, поэтому она всегда будет бесплатной, чтобы каждый гражданин Украины имел возможность ею воспользоваться.

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